  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu
Aktüel

Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:49:23 -
Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dış uzay sahasındaki tehditlere karşı ülkesinin caydırıcılığını güçlendirmek için ABD ile iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Başbakan Abe, ABD Uzay Kuvvetleri (USSPACECOM) Komutanı General John Raymond'ı kabul etti.

Abe ve Raymond, ABD ile Japonya arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ABD’nin 2024’e Ay'a astronot gönderme planlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, salgın sürecinde uluslarası ilişkilerin belirsizlikler yaşadığını kaydeden Abe, “ABD-Japonya ortaklığının önemi artıyor. Caydırıcılığı güçlendirmek için uzay sahasında ABD ile iş birliğini derinleştirmek istiyoruz.“ dedi.

Raymond da dış uzayı çevreleyen durumun kritik seviyesini koruduğunu dile getirerek, “En önemli partner olarak gördüğümüz Japonya ile somut iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Görüşmede, USSPACECOM ile Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) bünyesinde mayısta kurulan Uzay Operasyonları Filosu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini konuları da ele alındı.

Öte yandan Raymond, Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Kabine Üyesi Takemoto Naokazu ve Dışişleri Bakanı Kıdemli Yardımcısı Suzuki Keisuke ile bir araya geldi.

Başkent metropolündeki Fuçuu Hava Öz Savunma Kuvvetleri üssünde mayısta göreve başlayan uzay filosunun, dış uzayda gözlem ve raporlama faaliyetinin yanı sıra, Japonya Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve ABD ordusu ile iş birliği halinde çalışarak 2023’te tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!
Dünya

Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!

Pasif siyaseti bırakacaklarını savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Karasularımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız” dedi...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı