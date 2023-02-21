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Dünya Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım
Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım paketi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 09:06:00 -
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna'ya yardımların artırılmasını hedefliyor.

Başkent Tokyo'da verdiği sempozyumda konuşan Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi.

Resmi Kyodo Ajansına göre söz konusu finansal yardımın, Ukrayna'nın altyapısının onarılmasında kullanılması planlanıyor.

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