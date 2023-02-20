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Dünya Japonya’dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolar
Dünya

Japonya’dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolar

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın Ukrayna'ya 5,5 milyar daha mali destek sağlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 23:25:00 -
Japonya’dan Ukrayna'ya 5,5 milyar dolar

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın birinci yıldönümüne sayılı günler kala Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın Ukrayna'ya 5,5 milyar daha mali destek sağlayacağını açıkladı. Japonya’nın başkenti Tokyo'da bir düşünce kuruluşunun sempozyumunda konuşan Kishida, "Savaş nedeniyle geçim kaynakları yok olan insanlara yardım etmeye ve yıkılan altyapıyı onarmaya hala ihtiyaç var" dedi.

Kishida ayrıca, savaşın yıldönümü olan 24 Şubat’ta Japonya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile G7 liderlerinin bir video konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Japonya, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 600 milyon dolar destek ve milyonlarca dolar değerinde acil insani yardım gönderdi.

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