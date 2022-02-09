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Dünya Japonya’dan Ukrayna-Rusya savaşı hazırlığı
Dünya

Japonya’dan Ukrayna-Rusya savaşı hazırlığı

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında bölgede çatışma ihtimaline karşı Japonya hükümetinin enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlık yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 09:25:00 - 2022-02-09 09:26:28
Japonya’dan Ukrayna-Rusya savaşı hazırlığı

 Japonya'nın Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin bölgedeki enerji güvenliğini riske atması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planladığını bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında bölgede çatışma ihtimaline karşı Japonya hükümetinin enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlık yaptığı bildirildi. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Tokyo yönetimi, Moskova-Kiev arasında artan gerilimin bölgedeki enerji güvenliğini riske atması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa'ya sağlamayı planlıyor. Önemli bir LNG ithalatçısı olan Japonya'nın Avrupa ülkelerine yardım etmeden önce kendi ihtiyacı için yeterli arzı güvence altına almayı planladığı da belirtildi.

Enerji krizi endişesi

Avrupa'ya yapılan LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiren Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Moskova'nın Batı'nın uygulamakla tehdit ettiği yaptırımlara misilleme olarak LNG ihracatını önemli ölçüde kısıtlayabileceği kamuoyuna yansımıştı. ABD'nin ise kış aylarında bölgede istikrarlı enerji arzının sağlanabilmesi için Japonya'dan destek istediği gündeme gelmişti.

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