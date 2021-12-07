  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'dan Pekin Olimpiyatları açıklaması
Dünya

Japonya'dan Pekin Olimpiyatları açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ABD'nin diplomatik boykot uygulama kararı aldığı Pekin Olimpiyatları konusunda, ülkesinin ulusal çıkarlarına göre kendi kararını vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 14:21:00 - 2021-12-07 14:28:51
Japonya'dan Pekin Olimpiyatları açıklaması

Japonya'dan Pekin Olimpiyatları açıklaması: Japonya ulusal çıkarlarına göre kendi kararını verecek.

ABD'nin, Çin’in insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Şubat ayında gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları’na hükümet yetkililerinden oluşan bir heyet göndermeyerek, diplomatik boykot uygulama kararı almasının ardından, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, olası bir diplomatik boykot ihtimali ile ilgili olarak ülkesinin kendi kararını vereceğini söyledi. Diplomatik ilişkileri ve olimpiyatlar üzerindeki olası etkileri dikkatle ele alacaklarının altını çizen Kishida, "Ulusal çıkarlarımız açısından en uygun kararı vermek istiyoruz" dedi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de hükümetin nasıl tavır alınacağına henüz karar vermediğini söyledi.

ABD'den boykot kararı

ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı almış, boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağını ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceğini belirtmişti. Sporun politize edilmesine kesinlikle karşı olduklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Tokyo'dan gelebilecek olası boykot kararına karşı, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" diyerek Tokyo'ya destek çağrısı yapmıştı.

2022 Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!
Sağlık

Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!

Günlük yaşamı da etkileyen anksiyete bozuklukları, birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler ve i..
İslam Memiş 'Bunu yapan zarar eder' deyip uyardı!
Ekonomi

İslam Memiş 'Bunu yapan zarar eder' deyip uyardı!

Altın ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi. Korku ve panikle işlem yapanların..
Sayıştay ortaya çıkardı! CHP kafası Anfa'yı da batırdı
Siyaset

Sayıştay ortaya çıkardı! CHP kafası Anfa'yı da batırdı

Anfa'yı da batırdılar. Ankara'nın 30 yıllık şirketi batıyor. Sayıştay'ın 2020 Raporu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANFA Altın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay