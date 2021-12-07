Japonya'dan Pekin Olimpiyatları açıklaması: Japonya ulusal çıkarlarına göre kendi kararını verecek.

ABD'nin, Çin’in insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Şubat ayında gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları’na hükümet yetkililerinden oluşan bir heyet göndermeyerek, diplomatik boykot uygulama kararı almasının ardından, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, olası bir diplomatik boykot ihtimali ile ilgili olarak ülkesinin kendi kararını vereceğini söyledi. Diplomatik ilişkileri ve olimpiyatlar üzerindeki olası etkileri dikkatle ele alacaklarının altını çizen Kishida, "Ulusal çıkarlarımız açısından en uygun kararı vermek istiyoruz" dedi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de hükümetin nasıl tavır alınacağına henüz karar vermediğini söyledi.

ABD'den boykot kararı

ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı almış, boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağını ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceğini belirtmişti. Sporun politize edilmesine kesinlikle karşı olduklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Tokyo'dan gelebilecek olası boykot kararına karşı, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" diyerek Tokyo'ya destek çağrısı yapmıştı.

2022 Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.