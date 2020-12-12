  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü
Ekonomi

Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü

Mozambik'e 2,47 milyar yen bütçeli hibe verilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-12 06:39:06 -
Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü

TOKYO (AA) - Japonya, doğal gaz ve kömür kaynakları zengin güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'e yatırımlarını artıracak.

Kyodo ajansının haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika turu kapsamında geldiği Mozambik'te mevkidaşı Veronica Natanie Macamo Dlhovo ile görüştü.

İkili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Motegi, karşılıklı ticareti artırmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek olmak için şubat ayında Mozambik'e kamu-özel ortak yatırım misyonu gönderileceğini söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre Motegi, toplantıda gündeme getirdiği ve hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestiyeti ve serbest ticareti hedefleyen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna yönelik ev sahibi bakanın desteğini aldı.

Ziyaret kapsamında Japonya, su altyapısı, cankurtaran filikaları dahil sahil güvenlik ekipmanları ve su tahliye makinelerini tedarikini kapsayacak toplamda 2,47 milyar yen (24 milyon dolar) bütçeli hibe taahhüdünde bulundu.

Öte yandan ülkenin doğal gaz ve kömür konusunda zengin kaynaklarına dikkati çekilen haberde, Afrika'nın başlıca lojistik üslerinden Mozambik'in kuzeybatısındaki Nacala limanının önemine vurgu yapıldı.

Bakan Motegi, temasları sonrası 4 Afrika ülkesini kapsayan turunun sonraki durağı Güney Afrika'ya gitti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Johnson açıkladı: Her yolu deneyeceğiz
Dünya

Johnson açıkladı: Her yolu deneyeceğiz

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği tarafında "henüz bir önemli değişim" görünmese de, ülkesinin Brexit sonrası için bi..
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, MELTEM-3 Projesi kapsamında ilk P-72 Deniz Karakol Uçağının düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına te..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay