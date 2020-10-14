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Aktüel Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni füze eleştirisi
Aktüel

Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni füze eleştirisi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 07:16:41 -
Japonya'dan Kuzey Kore'ye yeni füze eleştirisi

TOKYO (AA) - Japonya’da Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore’nin alışılagelmiş kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) geliştirilmiş hali olduğuna inanılan versiyonunu sergilemesine yönelik, “Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır.” dedi

Kişi, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’de hafta sonu Kore İşçi Partisinin (WPK) 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan törene ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kişi, alışılagelmiş ICBM’lerin yanı sıra denizaltıdan atılan balistik füzelerin (SLBM) geliştirilmiş versiyonu olduğuna inanılan yeni füzelerin törende teşhir edilmesini eleştirdi.

Kuzey Kore’nin ısrarla saldırı reaksiyonlarını çeşitlendirmenin peşinde olduğunu belirten Kişi, “Kuzey Kore, aralıksız ve hızlıca saldırı kapasitesini güçlendiriyor. İlgili ülkeler ve Japonya açısından istihbarat toplama, müdahale tavrı ve teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır.” dedi.

Kişi, Pyongyang üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının uygulanmasına yönelik uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

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