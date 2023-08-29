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Dünya Japonya'dan ilginç açıklama: O ülkeden çok sayıda...
Dünya

Japonya'dan ilginç açıklama: O ülkeden çok sayıda...

Yeniakit Publisher
2023-08-29 10:45:00 -
Japonya'dan ilginç açıklama: O ülkeden çok sayıda...

Japonya, "Çin'den çok fazla taciz telefonu alıyoruz" açıklamasıyla dünya gündemine oturdu.

Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali'nden Pasifik'e arıtılmış radyoaktif su salımıyla ilgili Çin'den çok sayıda taciz telefonu alındığını, bunun "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

Tokyo, geçen hafta salı günü 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına başlamıştı.

Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmasını kınıyor ve şiddetle karşı çıkıyor.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Çin kaynaklı olduğu düşünülen çok sayıda taciz telefonu gerçekleşiyor... Bu gelişmeler son derece üzücü ve endişeliyiz." diye konuştu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu aramaların Dışişleri Bakan Yardımcısı Masataka Okano'yu, Çin'in Tokyo Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmaya mecbur bıraktığı belirtildi.
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Bakanlık yaptığı açıklamada, söz konusu aramaların Çin'deki Japon kurumlarına da gerçekleştiğini belirterek, hükümeti derhal gerekli önlemleri almaya ve Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Bir belediye yetkilisi, Fukuşima Belediye binasının perşembe gününden itibaren Çin'e ait 86 ülke kodlu çağrılar almaya başladığını, bu tür çağrıların sayısının ertesi gün yüzlerce olduğunu, telefon hatlarını kilitlediğini ve belediye çalışanlarının olağan işlerini aksattığını söyledi.

Yetkili, aynı bölgedeki ilkokul ile ortaokulun da 65 kez telefon çağrısı aldığını dile getirdi.

Aynı yetkili, Çince bilen bir kişinin bu telefonlardan birine cevap verdiğinde, arayan kişinin "Neden herkese ait bir deniz olan Pasifik Okyanusu'na kirli su bırakıyorsunuz?" şeklinde bir soru yönelttiğini aktardı.

Yerel medya, su salımının başladığı günden bu yana diğer belediyeler, oteller ve restoranların da bu tür telefonlar aldığını yazdı.

Çin'deki Japonya Başkonsolosluğu'na göre, perşembe günü kıyı kenti Qingdao'daki Japon okuluna taş atıldı.

Başkonsolosluk Reuters'e yaptığı açıklamada, "Olayın meydana gelmesinden bu yana güvenlikle ilgili olarak sürekli şehir polisiyle irtibat halindeyiz" ifadesine yer verdi.

Bu arada Japonya Başbakanı da Çin'deki Japon diplomatik misyonları ve Japon okullarına yönelik taş atılması olaylarını kınadı.

Kaynak: Euronews

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