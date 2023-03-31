Japonya’dan Hint- Pasifik güvenliği açıklaması!

Yeni Genelkurmay Başkanı olarak tayin edilmesi sonrası Yoşida, Savunma Bakanlığında düzenlenen törende hitap ettiği Japon subaylardan, ülkesinin ulusal güvenliği için adanmışlık istedi.

Japon Orgeneral, "Uluslararası güvenliğin odak noktası Hint-Pasifik. Japonya ise ön planda. Gelecekte Japonya'nın güvenliğini sağlamak için her birinizin görevleri esnasında inisiyatif almasını istiyorum" dedi.

Son 2 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığını üstlenen Yoşida, ülke ordusunun Kara, Deniz ve Hava unsurlarının bağlı olduğu Öz Savunma Kuvvetlerinde (Jieitai) en üst rütbeli subay olarak görev yapacak.

Tokyo'da 1962'de doğan ve Tokyo Üniversitesinden mezun olduğu 1986'da askeri kariyerine başlayan Yoşida, böylelikle, Japonya Ulusal Savunma Akademisi'nde (Boodai) tahsil görmeyen ilk en yüksek rütbeli üniformalı subay oldu.

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