  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya’dan Güney Kore’ye flaş çağrı! Bölgesel füze tehditleri…
Dünya

Japonya’dan Güney Kore’ye flaş çağrı! Bölgesel füze tehditleri…

Japonya, ikili ilişkilerdeki "savaş dönemi tazminatlar" sorunu nedeniyle Güney Kore'ye ‘uygun cevap ver’ çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 11:10:00 -
Japonya’dan Güney Kore’ye flaş çağrı! Bölgesel füze tehditleri…

Kyodo ajansına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldiği Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui Yong ile ikili ilişkileri ele aldı.

İki ülke arasında yeniden "sağlıklı ilişkilerin" kurulmasında anlaşan iki bakan, görüşmede, Kuzey Kore'nin bölgesel füze tehditleri karşısında Japonya-ABD-Güney Kore üçlü iş birliğinin önemini vurguladı.

Görüşmede, Hayaşi, Japonya-Güney Kore ilişkilerindeki "savaş dönemi zorla çalıştırılan işçilerin tazminatlarının" ödenmesi sorununun çözülmesine yönelik Seul hükümetine "uygun bir cevap" vermesi çağrısı yaptı.

Tokyo hükümeti, tazminat sorununun 1965'te imzalanan ikili anlaşmayla "nihai ve tam olarak" çözüme kavuşturulduğunu bildirerek çözüm için adım atmasına yönelik Güney Kore'ye çağrıda bulunuyor.

İki ülke ilişkileri, Japonya'nın savaş dönemi yönettiği Kore Yarımadası'nda istismar edilen Koreli kadınlar sorunu ile takımadalar anlaşmazlığı sebebiyle olumsuz etkileniyor.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Tokyo hükümeti, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) bulunan ve Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021’de başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefini, merhum Erbakan Hoca 1996’da h..
Çin ilk kez bu kadar net konuştu: Adaya gelen ABD birliklerini vururuz
Dünya

Çin ilk kez bu kadar net konuştu: Adaya gelen ABD birliklerini vururuz

Çin medyası, ABD'nin Tayvan'ı savunmak için adaya asker göndermesi durumunda söz konusu birliklerin Çin kuvvetleri tarafından saldırıya uğra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay