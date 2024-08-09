Japonya'dan Filistin ayıbı

AA'ya konuşan Siam, Filistinli yetkililerin davet edilmemesi için Hiroşima'nın dışarıdan baskı gördüğünü ve bunun kim tarafından yapıldığının "oldukça açık" olduğunu söyledi.

Siam, Hiroşima felaketinin 79'uncu yılı dolayısıyla yapılan anma töreninde konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki Hidehiko'nun konuşmasını takdir ederek, konuşmanın "İsraillilere Gazze'deki ölümleri durdurmaları gerektiğini" söylediğini kaydetti.

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in Hiroşima tarafından törene davet edilmesine şaşırdığını belirten Siam, "Son 77 yıldır barış çağrısı yapan Filistinlileri davet etmiyorlar. Bu bir tür çifte standart." ifadelerini kullandı.

Siam, Hiroşima'nın kararının yanlış olduğunu kaydederek, "ABD, Hiroşima'yı yok etmişken ABD'nin neden davet edildiğini anlamıyorum." dedi.



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Nagazaki'nin İsrail'i törene davet etmeyerek Dünya'ya bir barış mesajı gönderdiğini belirten Siam, Japonya'nın Filistin'i devlet olarak tanımadığına dikkati çekerek, Japonya'nın Filistin ve halkına tam destek vermeye devam ettiğini aktardı.

Siam, "Japonya, Filistin ekonomisine ve Filistin'in altyapısına çok katkıda bulundu. Ne yazık ki Gazze'deki tüm projeleri İsrailliler tarafından yok edildi." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Filistin'de yok edilen yapıların ve altyapının yeniden inşasında "en önemli ülkelerden biri olacağı" sözünü verdiğini belirten Siam, Japonya ve Güney Kore'nin Filistin Devleti'ni tanıma konusunda araştırmalar yürüttüğünü ifade etti.

Japon halkının her zaman Filistin halkını savunduğunu kaydeden Siam, "İkinci Dünya Savaşı'nda acı çeken (Japon halkı) savaşın beraberinde yıkım getirdiğini biliyor." dedi.

Siam, Japon halkının sadece Filistinliler için değil, mazlum tüm insanlar için adalet ve özgürlüğü savunduğunu belirterek, "İsraillilere ve müttefiklerine karşı sesleri çok yüksek çıkıyor, Gazze'deki soykırımı ve devam etmekte olan etnik temizliği durdurma çağrısında bulunuyorlar." vurgusu yaptı.

Siam, Japon halkının ekimden bu yana Filistinlilerle dayanışmayı desteklediğini ve uluslararası hukukun uygulanması için çağrıda bulunduğunu belirtti.