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Dünya Japonya’dan Çin ve Rusya'ya gözdağı
Dünya

Japonya’dan Çin ve Rusya'ya gözdağı

Rusya ve Çin'le zaman zaman sorunlar olan ve tartışmalı adalar nedeniyle gerilim yaşayan Japonya 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatını başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 02:32:00 - 2021-09-16 02:38:53
Japonya’dan Çin ve Rusya'ya gözdağı

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatı"nın kasım sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Açıklamada, tatbikatın 1993'ten bu yana 30 yıl içindeki en büyük tatbikat olduğu bilgisi verilirken tüm Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin operasyonel hazırlık aşamasına odaklanmasını, operasyonel etkinliğini ve caydırıcılık yeteneğini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatı

100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat, ABD ve müttefiklerinin Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik etkisine karşı çıktığı bir zamanda yapılıyor.

Tatbikata Japon Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden personelin yanı sıra ABD Ordusundan bir çıkarma gemisi katılacak.

Ülke genelinde tanklar, gerekli malzemeler ve iletişim sistemleri dahil olmak üzere savunma ekipmanları tatbikatın yapılacağı alana taşınacak.

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