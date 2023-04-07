Japonya'dan "Bayraktar TB2" kararı

Türk savunma sanayii şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen BAYRAKTAR TB2 SİHA, ihracat yolculuğuna devam ediyor. Japon basınına göre; Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’yı deneme amaçlı olarak devreye alacak ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak.”

Testlerin ardından Japonya’nın yüksek adetlerde Bayraktar TB2 SİHA siparişi vermesi ve hatta bu alanda Baykar ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haluk Bayraktar ilk sinyali vermişti

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, "Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir" ifadelerinde bulunmuştu.

Öte yandan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzukı, geçtiğimiz hafta Baykar’ı ziyaret ederek BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

MQ-9 Reaper de test edilecek

Japonya, Bayraktar TB2’nin yanında ABD üretimi MQ-9 Reaper SİHA’sını da test edecek. Bütçe pastasında dronların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

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