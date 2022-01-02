  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya’da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı
Dünya

Japonya’da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya’da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu. Sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışının ülkenin doğu kesimlerine doğru yöneldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 07:59:00 -
Japonya’da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesine yönelik 230'dan fazla seferi iptal etti.

Kyodo ajansına göre, bölgenin en büyük ulaşım noktalarından Shin-Chitose Havalimanında seferlerin yüzde 60'ı iptal edildi.

Hokkaido'nun en büyük kenti Sapporo'yu Shin-Chitose'ye bağlayan demir yolunda yapılması planlanan 160 seferin de iptal edildiği aktarıldı.

West Japan Railway, ülkenin batısında düşen ağaçların halihazırda işleyen demir yolu seferlerini durdurması sonucu 25 kişinin geceyi trende geçirdiğini duyurdu.

JMA sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışının ülkenin doğu kesimlerine doğru yöneldiğini bildirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay