Japonya'da üniversite öğrencilerine ezan semineri
Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Gakugei Üniversitesi öğrencilerine ezan semineri verildi.
Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, başkentin Koganei ilçesindeki Gakugei Üniversitesi'nde ezan semineri gerçekleştirdi.
Öğrencilerin yüz yüze ve internet üzerinden katılabildiği seminerde Çınar, ezanın doğuşu ve tarihini ve günümüz İslam ülkelerinde okumadaki farklılıkları anlattı.
İslâm kapsamında iman, mezhep ve ahlak esasları hakkında sunum yapan Çınar, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ezberciliğin seyri hakkında bilgi verdi.
Öğrencilere hitaben 5 günlük namaz için 5 farklı makamda ezanı okuyan Çınar, ezana davet usullerinin zenginliğine dikkat çekti.
Çınar daha sonra Japon öğrencilerin İslam dini ve yaşamı ile ilgili sorularını yanıtladı.