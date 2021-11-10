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Dünya Japonya'da skandal patlak verdi! Hastanede 30 yıldır tuvalet suyu kullandırmışlar
Dünya

Japonya'da skandal patlak verdi! Hastanede 30 yıldır tuvalet suyu kullandırmışlar

Japonya'daki bir hastanenin yaklaşık 30 yıldır tuvaletler için kullanılan arıtılmış suyu 'yanlışlıkla' içme suyu olarak kullandığı ortaya çıktı. Osaka Üniversitesi, bünyesindeki hastanede kullanılan suya dair soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:13:00 - 2021-11-10 20:29:06
Japonya'da skandal patlak verdi! Hastanede 30 yıldır tuvalet suyu kullandırmışlar

Japonya'da yayımlanan Yomiuri Shimbun gazetesinin 20 Ekim'de bildirdiği olay nedeniyle Osaka Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Kazuhiko Nakatani özür diledi.

Japon haber kaynağına göre Osaka Üniversitesi bünyesinde bulunan hastane ve klinik binası, tıp fakültesine bağlı. Binada kullanılan kuyu suyu, el yıkamak ve gargara yapmak için olanlar da dahil 120 muslukta kullanılıyordu.

Yeni tesis kurulana kadar hiçbir şey anlaşılmamış

Arızanın 1993'te hastane inşa edildiğinde bağlantı borularındaki bir hata nedeniyle meydana geldiği belirtilen haberde, hastane yönetiminin yeni bir arıtma tesisi inşaatına başlayana kadar kimsenin sorunu fark etmediğini söylediği aktarıldı. Yönetimin ifadelerine göre sorun, yeni binada yapılan inceleme sırasında tespit edildi.

Bugüne kadar sorun yaşanmadığı iddia edildi

Osaka Üniversitesi meseleye yönelik soruşturma yapıldığını ifade etti. Bugüne kadar herhangi bir sağlık tehlikesinin ise yaşanmadığı öne sürüldü.

Rektör Yardımcısı Nakatani gerçekleştirdiği basın toplantısında endişeye neden olduğu için özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"İleri düzey tıbbi bakım sağlayan üniversite hastanesinin endişeye neden olması nedeniyle çok üzgünüm.

Kampüste arıtılmış kuyu suyunu kullanan 100'den fazla bina olduğu bildirildi. Hastane yetkilileri boruları kontrol edeceklerini ve hatayı düzelteceklerini söyledi."

Kaynak: Yeni Şafak

 

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