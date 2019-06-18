Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Niigata kentinin 85 kilometre kuzey doğusunda, 6.8 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.