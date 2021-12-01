  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya’da savaş uçağı krizi
Dünya

Japonya’da savaş uçağı krizi

ABD'ye ait bir savaş uçağı, acil durum nedeniyle Japonya’da dağlık bölgeye iki yakıt tankı bıraktı. Aomori Havalimanı'na acil iniş yapan F-16 nedeniyle 7 ticari uçuşta aksama yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:45:16 - 2021-12-01 09:45:15
Japonya’da savaş uçağı krizi

Japonya'da konuşlu bulunan ABD güçlerine ait bir savaş uçağının yakıt tankı bırakması ülkede krize neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'nde görevli F-16 savaş uçağı, uçuş sırasında yaşanan olağanüstü bir durum nedeniyle bölgedeki dağlık alana iki yakıt tankı bıraktı. Olay ülkede konuşlu ABD güçleri tarafından doğrulanırken, yakıt tankı bırakan savaş uçağı saat 18.10 sıralarında Aomori Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Savaş uçağının gerçekleştirdiği acil iniş nedeniyle planlanan 7 ticari uçuş ise askıya alındı. Uçağın gece saat 01.00 sıralarında pistten aprona çekilmesiyle havalimanındaki trafik normale dönerken, detaylı soruşturma başlatıldı.

53 bin ABD askeri personeli bulunuyor

Yaklaşık 53 bin Amerikan askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya’da, ABD güçlerinin varlığı zaman zaman yerel halkın tepkisini çekiyor. Yerleşim yeri yakınında bulunan askeri üsler risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri konusu olurken, ABD ordusu ile ilişkili kazalar sık sık kamuoyunun gündemine geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’nin reklam ajansı Selvi Kılıçdaroğlu’nu böyle rezil etti!
Gündem

CHP’nin reklam ajansı Selvi Kılıçdaroğlu’nu böyle rezil etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından çektiği videolarla ‘mütevazılığı’ anlatmaya çalışırken eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu re..
Zam haberi sunacağını sanarak heyecanlandı, indirim duyunca bozardı!
Medya

Zam haberi sunacağını sanarak heyecanlandı, indirim duyunca bozardı!

Habertürk ekranlarında konuklarıyla değerlendirmelerde bulunan Afşin Yurdakul, zam haberi sandığı motorin indirimini duyunca afalladı. Canlı..
Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!
Spor

Fenerbahçe'de Szalai gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’de en beğenilen defans oyuncuları arasında bulunan Szalai, kendini teknik direktör Pereira’ya bir türlü kabul ettiremedi ve son d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay