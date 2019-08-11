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Japonya’da Kurban Bayramı coşkusu

Japonya’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:25
Japonya’da Kurban Bayramı coşkusu

Japonya’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami dolunca, bayram namazı iki kez kılındı.


Kurban Bayramı’nın ilk gününde, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan binlerce Müslüman Tokyo Camii’nde bayram namazı kıldı. Yoğun katılım nedeniyle Tokyo Camii’nin önünde uzun kuyruklar oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı iki kız kılındı. Cemaatin bayram namazına yoğun katılım gösterdiğini belirten Tokyo Camii İmamı Muhammed Raşit Alas, "Kurban Bayramı’nın birinci günündeyiz. Her renkten, her coğrafyadan kardeşlerimiz buraya gelerek bizimle birlikte bayram namazı sevincineortak oldular. 4 binden fazla kişi ile iki kez namaz kılındı" dedi.


İş nedeniyle Japonya’da yaşayan Hasan Atılgan da, Kurban Bayramı’nı herkesin huzur içinde geçirmesini dileyerek, "Biz burada gurbetteyiz. Allah, burada bizimle beraber olan tüm kardeşlerimize bu bayramın tekrarını görmeyi nasip eylesin. Memleketimize de Japonya’dan selamlar" şeklinde konuştu.


Japonya’da yaşayan Yaşar Polat da gurbette olmaları nedeniyle bayramda aile özlemi içinde olduğunu ifade ederek, "Japonya’dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız. Japonya’dan herkese sevgiler ve selamlar. Ailemizi çok özledik, onların da bayramını kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:25
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