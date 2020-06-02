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Aktüel

Japonya'da ikinci dalga riskine karşı "Tokyo Uyarısı"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:55:49 -
Japonya'da ikinci dalga riskine karşı "Tokyo Uyarısı"

TOKYO (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının 30'un üzerine çıkmasıyla ikinci dalga riskine karşı "Tokyo Uyarısı" yapıldı.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının başkentte yeniden yükselme eğilimine girdiğini söyledi.

Muhtemel ikinci dalga tehlikesine karşı bölge halkına "Tokyo Uyarısı" yapıldığını belirten Koike, bundan sosyoekonomik hayatın negatif etkilenmeyeceğini, ikinci dalganın görülmesi halinde olağanüstü hal (OHAL) döneminde halka ve işletmelere yöneltilen iş kapatma ve evde kal çağrılarının yineleneceğini kaydetti.

OHAL'in kaldırılmasının ardından tüm ülkede "yeni normallere" dönüş sürecinde, başkent metropolünün ikinci aşamaya ilerlediğine dikkati çeken Koike, "Günlük pozitif sayı 34 ve bu oran artık alarm veriyor. Tokyo halkına, özellikle gece hayatının sürdüğü yerlerde, salgın risklerinin yüksek seyrettiği noktalarda dikkatli olmaları çağrısı yapıyorum." dedi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 51 artarak 17 bin 712’ye, ölü sayısı 3 artışla 914’e yükseldi. Vaka sayıları Tokyo'da 5 bin 283'e, Osaka'da 1783'e, Kanagawa'da 1371'e, Hokkaido'da 1091'e, Saitama’da 1000'e yükseldi.


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