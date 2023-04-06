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Dünya Japonya'da hareketli dakikalar! Askeri helikopter radardan kayboldu
Dünya

Japonya'da hareketli dakikalar! Askeri helikopter radardan kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-04-06 16:59:00 - 2023-04-06 17:00:05
Japonya'da hareketli dakikalar! Askeri helikopter radardan kayboldu

Japonya'da içinde 10 personelin bulunduğu askeri helikopter Okinawa eyaleti açıklarında radardan kayboldu.

Japonya'da içinde 10 personelin bulunduğu Kara Öz Savunma Kuvvetlerine ait askeri helikopterin Okinawa eyaleti açıklarında radardan kaybolduğu bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait askeri bir helikopterin, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası'nın 18 kilometre güneybatısında, yerel saatle 16.30 sularında radardan kaybolduğunu bildirdi.

Helikopterde 10 personel bulunuyor

Açıklamada, Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopterde 2 pilot, 2 teknisyen ve 6 personelin bulunduğu aktarıldı. Helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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