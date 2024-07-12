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Dünya Japonya’da gündem Filistin’in tanınması
Dünya

Japonya’da gündem Filistin’in tanınması

Yeniakit Publisher
2024-07-12 17:54:00 -
Japonya’da gündem Filistin’in tanınması

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak Filistin Devleti'nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" desteklediklerini söyledi.

Kamikava, Filistinlilerin "bağımsız devlet kurma hedeflerini" anladıklarını ve Japonya'nın, Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Japon Bakan, "Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında son dönemde artan çatışmalara değinen Kamikava, artan gerilimi "endişeyle ve yakından" izlediklerini bildirdi.

Kamikava, "Gidişatın ivedilikle sakinleşmesine ve çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesine yönelik diplomatik çabaları proaktif şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
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