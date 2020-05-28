  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Japonya’da futbol ve beyzbol ligleri yeniden başlıyor

Japonya’da futbol ve beyzbol ligleri korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen OHAL’in sona ermesinin ardından yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 08:45:58 -
Japonya’da futbol ve beyzbol ligleri yeniden başlıyor

Japonya’da futbol ve beyzbol ligleri korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen OHAL’in sona ermesinin ardından yeniden başlıyor. Maçlar, tedbir amacıyla seyircisiz olarak oynanacak.


Japonya’da korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle hayat yavaş yavaş normale dönerken, profesyonel futbol ve beyzbol liglerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı açıklandı. Ülkenin profesyonel futbol ligi olan J Lig’in 27 Haziran ya da 4 Temmuz’da devam edeceği belirtilirken, federasyonun kesin takvimi cuma günü açıklayacağı ifade edildi. Maçların seyircisiz olarak oynanacağını kaydeden yetkililer, yakın bölgelerin takımlarının birbirleriyle gerçekleştirecekleri müsabakalar sayesinde, seyahatlerin de azaltılmaya çalışılacağını vurguladı. Japonya profesyonel beyzbol sezonu da 19 Haziran’da seyircisiz olarak başlayacak.



Futbol sezonuna ara


21 Şubat’ta başlayan J Lig kısa süre sonra korona virüs salgını nedeniyle müsabakalara ara verildiğini açıklamış, salgının zirve yaptığı dönemde henüz başlamamış olan beyzbol sezonu da Covid-19 riski nedeniyle açılamamıştı.


Spor camiasını da etkiledi


Daha önce Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima’nın korona virüse yakalandığı açıklanmış, beyzbol takımı Hanshin Tigers oyuncuları Shintaro Fujinami, Hayata Ito ve Kenya Nagasaka da Covid-19 testinde pozitif sonuç vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı