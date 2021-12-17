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Dünya Japonya'da facia: 24 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Japonya'da facia: 24 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da bir klinikte çıkan yangında 24 kişi hayatını kaybetti. Facia ile ilgili konuşan Başbakan Kişida Fumio, "yeniden meydana gelmesini önlemek için tüm önlemleri alacaklarını" ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 15:40:00 -
Japonya'da facia: 24 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 24 kişi hayatını kaybetti.

Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.

Osaka eyalet birimlerine yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine 70 itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.

Eyalet itfaiyesine göre, yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.

Yangında 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi ağır yaralandı.

Yaralananların tümü ani kalp durması tanısıyla hastaneye kaldırıldı.

Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar yaşları 20 ila 60 arasında değişen 24 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Eyalet emniyet birimleri, yangının, 60 yaşlarında bir kişinin kağıt çantasından sızan sıvıdan kaynaklandığını ve kundaklama olabileceği yönünde istihbarat edindiklerini aktardı.

Kliniğin, psikosomatik ve psikiyatrik tedavi hizmeti verdiği bildirildi.

Başbakan Kişida Fumio, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayı "trajik" olarak niteleyerek "yeniden meydana gelmesini önlemek için tüm önlemleri alacaklarını" bildirdi.

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