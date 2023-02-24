  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde!
Ekonomi

Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde!

Japonya'da enflasyon, Ocak ayında 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 09:55:00 -
Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde!

Petrol ürünlerini kapsayan, ancak taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 4,2 oldu. Ekonomistler de çekirdek enflasyonu yüzde 4,2 olarak tahmin ediyorlardı. Aralık ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olmuştu.

Hem enerji hem de taze gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında ise çekirdek tüketici fiyatları Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Japonya'da manşet enflasyon da Ocak ayında yüzde 4,3 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23