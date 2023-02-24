Japonya'da enflasyon 42 yılın zirvesinde!

Petrol ürünlerini kapsayan, ancak taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 4,2 oldu. Ekonomistler de çekirdek enflasyonu yüzde 4,2 olarak tahmin ediyorlardı. Aralık ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olmuştu.

Hem enerji hem de taze gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında ise çekirdek tüketici fiyatları Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Japonya'da manşet enflasyon da Ocak ayında yüzde 4,3 oldu.