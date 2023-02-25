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Dünya Japonya'da deprem
Dünya

Japonya'da deprem

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 16:51:00 -
Japonya'da deprem

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

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