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Dünya Japonya'da ceset kalıntıları 10 yıl sonra kıyıya vurdu
Dünya

Japonya'da ceset kalıntıları 10 yıl sonra kıyıya vurdu

2011 yılında meydana gelen depremde kaybolan Okuyama Natsuo'nun ceset kalıntıları 17 Şubat'ta Japonya'nun kuzeydoğuda yer alan Miyagi eyaleti kıyılarına vurdu. Natsuo, 61 yaşındayken sokakta depreme yakalanmış ve çıkan tsunami ile kaybolmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:55:00 -
Japonya'da ceset kalıntıları 10 yıl sonra kıyıya vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden bir kadının ceset kalıntıları 10 yıl sonra bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, 17 Şubat'ta kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti kıyılarında iskelet kalıntıları tespit edildi.

Yapılan DNA analizi ve adli diş hekimliği tahlili sonucunda, kalıntıların Mart 2011 depreminde kaybolan Okuyama Natsuo'ya ait olduğu belirlendi.

2011'de 61 yaşında olan Okuyama'nın evinden işine giderken depreme yakalandığı ve tsunaminin cesedini ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

Depremin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, deprem ve tsunamide 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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