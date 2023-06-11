  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da büyük deprem
Dünya

Japonya'da büyük deprem

Yeniakit Publisher
2023-06-11 14:31:00 -
Japonya'da büyük deprem

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Hokkaido'nun Urakawa kıyıları açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 18.55'te ve yerin 140 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının, Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

Hokkaido Electric Power (HEPCO), eyaletteki Tomari Nükleer Santrali'nde anormallik yaşanmadığını bildirdi.

Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!
Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!

Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'
Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'

Siyaset

Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'

Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı
Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı

Dünya

Japonya'da Mawar Tayfunu alarmı

Çin ve Rusya'dan Japonya'ya "açık güç gösterisi"
Çin ve Rusya'dan Japonya'ya "açık güç gösterisi"

Dünya

Çin ve Rusya'dan Japonya'ya "açık güç gösterisi"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Bu tarife çocuklar bayram edecek! Şok verici detay
Kadın - Aile

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Bu tarife çocuklar bayram edecek! Şok verici detay

Bugün sizlere her derde deva şifa ve güzellik kaynağı olan Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeği yapımını yazacağız. Öncelikle Kadife çi..
Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım
Ekonomi

Hatice Kolçak bu kez kripto para ile ilgili gerçek rakamı açıkladı! Ben olsam bunu yaparım

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla, altın, dolar ve borsadaki son duruma ilişkin dikkat çeken öngörüleri sonrası Kript..
Turistler için otel fiyatlarında en güvenli ülke: Beklenmedik Türkiye kararı! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Ekonomi

Turistler için otel fiyatlarında en güvenli ülke: Beklenmedik Türkiye kararı! Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye tatil fiyatlarında son durum turistler tarafından merak ediliyor Türkiye’de ortalama otel odası fiyatları diğer ülkelere göre ortala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23