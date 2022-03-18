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Dünya Japonya'da bir deprem daha!
Dünya

Japonya'da bir deprem daha!

Japonya'da, İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:48:00 -
Japonya'da bir deprem daha!

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde bulunan İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İwate eyaleti açıklarında yerel saatle 23.25'te, 20 kilometre derinlikte 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, kıyı eyaletine yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

Tohoku'da yer alan kıyı eyaletleri Fukuşima ve Miyagi açıklarında 16 Mart'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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