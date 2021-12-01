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Dünya Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçti
Dünya

Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçti

Japonya'da İzumi Kenta, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partide (CDP) genel başkanlığa partinin politika şefi seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 07:30:00 - 2021-12-01 07:31:02
Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçti

Önceki Genel Başkan Edano Yukio'nun, olağan milletvekili genel seçimlerindeki sandalye kaybı sonrası istifasını duyurmasının ardından CDP, liderlik seçimleri düzenlendi.

Seçimlerde CDP Politika Şefi İzumi Kenta, Başbakanlık eski Özel Danışmanı Osaka Seiji, eski İçişleri ve İletişim Bakan Yardımcısı Ogawa Junya ile eski Sağlık, Çalışma ve Refah Bakan Yardımcısı Nişimura Çinami yarıştı.

Parti içi seçimlerde ipi göğüsleyen İzumi, seçim sonrası konuşmasında, "İnsan merkezli politikalar hedefleyen ve herkes için çalışan bir parti olarak tüm gücümüzle geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum." dedi.

Ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido kökenli 47 yaşındaki İzumi, dış politika ile nükleer güç alanlarında "gerçekçi yaklaşımlar" çağrısı yapıyor.

8 dönemdir Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekilliği yapan İzumi, CDP'yi Temmuz 2022'de düzenlenecek Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerine hazırlayacak.

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