Japonya'da 70 kişi Ukrayna'nın "uluslararası lejyon" çağrısına cevap verdi
Japonya'da çoğu eski Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üyesi 70 kişi, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliğinin, Rus güçlerine karşı savaşılması çağrısına cevap verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hafta sonu, Rusya'ya karşı oluşturulacak "uluslararası lejyonun" parçası olmaları için yabancılara yönelik çağrısının etkisi sürüyor.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliği, yaşları 20 ila 60 arasında değişen ve çoğu eski SDF mensubu Japon vatandaşı 70 kişi bu çağrıya cevap verdiğini bildirdi.
"Uluslararası lejyona" katılmak isteyenlerin gösterdiği sebepler arasında, "Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırılarını affetmeme" ve "bir Japon olarak savaşı durdurmayı isteme" olarak kayda geçtiğine dikkati çekildi.
Söz konusu çağrının yer aldığı mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan kaldıran büyükelçilik bunun yerine, sağlık, afet önleme, bilgi iletişim sahalarından gönüllü aradığını kamuoyuna duyurdu
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Japon vatandaşlarına bu çağrıya yönelik, "Dışişleri Bakanlığı bütün Ukrayna'ya yönelik tahliye tavsiyesi yayımladı. Halkın 'amacına bakılmaksızın' seyahatini durdurmalarını istiyoruz" dedi.
Söz konusu çağrının yer aldığı mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan kaldıran büyükelçilik bunun yerine, sağlık, afet önleme, bilgi iletişim sahalarından gönüllü aradığını kamuoyuna duyurdu
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Japon vatandaşlarına bu çağrıya yönelik, "Dışişleri Bakanlığı bütün Ukrayna'ya yönelik tahliye tavsiyesi yayımladı. Halkın 'amacına bakılmaksızın' seyahatini durdurmalarını istiyoruz" dedi.