  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolmuştu! Kıyıya vurdu
Dünya

Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolmuştu! Kıyıya vurdu

Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolan kişinin ceset kalıntılarının kıyıya vurması paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:12:00 -
Japonya'da 10 yıl önceki depremde kaybolmuştu! Kıyıya vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden bir kadının ceset kalıntıları 10 yıl sonra bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, 17 Şubat'ta kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti kıyılarında iskelet kalıntıları tespit edildi.

Yapılan DNA analizi ve adli diş hekimliği tahlili sonucunda, kalıntıların Mart 2011 depreminde kaybolan Okuyama Natsuo'ya ait olduğu belirlendi.

2011'de 61 yaşında olan Okuyama'nın evinden işine giderken depreme yakalandığı ve tsunaminin cesedini ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

Depremin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, deprem ve tsunamide 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın şehadet..
Yunanistan’da deprem
Dünya

Yunanistan’da deprem

Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak

Uzmanlar milli savunma sanayiinde kullanılan 3 boyutlu üretim sürecinin "Milli Muharip Uçak" projesinde zirve yapacağını belirtti. Savaş uça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay