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Aktüel Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir
Aktüel

Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir

Yeniakit Publisher
2020-09-12 05:54:52 -
Japonya yeni savunma planı yıl sonuna kadar açıklanabilir

TOKYO (AA) - Japonya'da istifa eden Abe Şinzo, seçilecek yeni başbakan yönetiminde, hükümetin bölgesel füze tehditlerine karşı yeni planı yıl sonuna kadar açıklayacağına inandığını söyledi.

Ağustos sonunda başbakanlıktan istifa ettiğini açıklayan iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi (LDP) lideri Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin konuştu.

Pasifik bölgesindeki tehditlere karşı ülkesinin caydırıcılığını artırması gerektiğine dikkati çeken Abe, "Balistik füzeler ve diğer vasıtalarla, caydırıcılığımızı güçlendirmemiz ve ülkemize saldırı risklerini düşürmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Yerine gelecek yeni başbakanın yeni savunma planını 2020 sonuna kadar açıklayacağına inandığını belirten Abe, "Japonya'yı çevreleyen çetin güvenlik şartlarıyla mücadele etmek için yıl sonuna kadar uygun bir yol bulunacaktır." diye konuştu

Kyodo ajansı, Ulusal Savunma Programı Esasları ile orta vade savunma programına ilişkin Abe’nin ifadelerinin bağlayıcılığının bulunmadığını kaydetti.

Pazartesi LDP iç seçimlerinde belirlenecek yeni liderin, çarşamba Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağanüstü oturumunda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesi bekleniyor.

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