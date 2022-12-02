Japonya ve İspanya gruptan çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun son haftasında Japonya ile İspanya karşı karşıya geldi. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Japonya 2-1 kazandı.

İspanya 11. dakikada Morata ile 1-0 öne geçti. Japonya ikinci yarıda üç dakikada bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Doan ile 51. dakikada Tanaka kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Japonya grubu lider tamamladı. 4 puanda kalan İspanya ise gruptan çıkmayı başaran ikinci takım oldu.

Japonya: 2 - İspanya: 1

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Victor Gomes, Zakhele Siwela (Güney Afrika), Souro Phatsoane (Lesotho)

Japonya: Gonda, Yoshida, Itakura, Taniguchi, Morita, Tanaka (Dk. 87 Endo), Junya Ito, Nagatomo (Dk. 46 Mitoma), Kamada (Dk. 69 Tomiyasu), Kubo (Dk. 46 Doan), Maeda (Dk. 62 Asano)

İspanya: Simon, Azpilicueta (Dk. 46 Carvajal), Rodri, Pau Torres, Balde (Dk. 68 Alba), Busquets, Gavi (Dk. 68 Fati), Pedri, Williams (Dk. 57 Ferran Torres), Olmo, Morata (Dk. 57 Asensio)

Goller: Dk. 11 Morata (İspanya), Dk. 48 Doan, Dk. 51 Tanaka (Japonya)

Sarı kartlar: Dk. 39 Itakura, Dk. 44 Taniguchi, Dk. 45 Yoshida (Japonya)

Almanya grup aşamasında elendi

Grubun diğer maçında Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Almanya'nın gollerini 10. dakikada Gnabry, 73. ve 85. dakikalarda Havertz ile 90+1. dakikada Füllkrug attı. Kosta Rika'nın gollerini ise 58. dakikada Tejeda ve 71. dakikada Vargas kaydetti.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 4'e yükseltti ancak İspanya'nın -5 averaj gerisinde olduğu için Dünya Kupası'na veda etti. 3 puanda kalan Kosta Rika da turnuvaya veda eden diğer takım oldu.

Almanya, geriye düştüğü maçtan mağlubiyetle ayrılsaydı Kosta Rika puanını 6'ya yükseltecekti. Bu sonuçla Japonya ve Kosta Rika gruptan çıkarken İspanya ve Almanya elenecekti. Panzerlerin kazanmasıyla gruptan çıkan ekip İspanya oldu.

Kosta Rika: 2 - Almanya: 4

Stat: Al Bayt

Hakemler: Stephanie Frappart (Fransa), Neuza Back (Brezilya), Karen Medina Diaz (Meksika)

Kosta Rika: Navas, Duarte, Waston, Vargas, Fuller (Dk. 74 Bennette), Borges, Tejeda (Dk. 90+3 Wilson), Oviedo (Dk. 90+3 Contreras), Aguilera (Dk. 46 Salas), Campbell, Venegas (Dk. 74 Matarrita)

Almanya: Neuer, Kimmich, Süle (Dk. 90+3 Ginter), Rüdiger, Raum (Dk. 66 Goetze), İlkay Gündoğan (Dk. 55 Füllkrug), Goretzka (Dk. 46 Klostermann), Gnabry, Musiala, Sane, Müller (Dk. 66 Havertz)

Goller: Dk. 10 Gnabry, Dk. 73 ve 85 Havertz, Dk. 89 Füllkrug (Almanya), Dk. 58 Tejeda, Dk. 70 Neuer (kendi kalesine) (Kosta Rika)

Sarı kartlar: Dk. 77 Duarte (Koska Rika)