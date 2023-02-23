Japonya ve Güney Kore arasında ada krizi

Japonya, tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarının "kendi toprak parçası" olduğu tezlerini pekiştirmek üzere düzenlenen törende "kararlı diplomasi" mesajı verdi.

Batıdaki kıyı eyaleti Şimane'nin başkenti Matsue'de her yıl 22 Şubat'ta düzenlenen törene bu yıl hükümeti temsilen Kabine Ofisi Üyesi ve Parlamenter Bakan Yardımcısı Nakano Hideyuki katıldı.

Törende "Güney Kore'nin zor kullanarak başlattığı Takeşima'nın işgali temelsiz ve yasa dışıdır" ifadesini kullanan Nakano, sorunun çözümü için "kararlı ve barışçıl diplomatik çabaları sürdüreceklerini" söyledi.

Şimane Eyalet Valisi Maruyama Tatsuya da Güney Koreli resmi yetkililerin adaları ziyaretlerini "oldukça talihsiz" olarak niteledi ve sorunun çözümü için Tokyo-Seul arası müzakerelerin gerektiğini dile getirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, başkentte düzenlediği basın toplantısında "Tarihsel gerçeklere ya da uluslararası hukuka bakın, Takeşima açıkça Japonya'nın iç bölgesidir." dedi.

Seul tepkili

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Seul Büyükelçi Yardımcısı Kumagai Naoki'yi bakanlığa çağırarak, söz konusu törene yönelik protestolarını iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Seul hükümetinin "Japonya'nın haksız toprak iddialarını tekrarlamasını sert şekilde protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Adacıkları toplam alanı 0,2 kilometrekare

Tören, Japon Denizi (Doğru Denizi) kıyısındaki Şimane Valiliğinin "22 Şubat Takeşima Günü" ilanı sonrası eyalette 2006'dan beri her yıl düzenleniyor.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı toplam alanı 0,2 kilometrekare olan adacıklar, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.