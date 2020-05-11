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Dünya

Japonya ve Endonezya'da deprem

Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,5, Endonezya'nın Maluku eyaletinde ise 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:08:00 -
Japonya ve Endonezya'da deprem

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İbaraki eyaleti olan 5,5 büyüklüğündeki deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle sabah 08.58'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Batı Maluku Tenggara bölgesinin 276 kilometre kuzeybatı açıkları olan 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. 

  Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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