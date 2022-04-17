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Dünya Japonya ve ABD'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için ikili ittifak vurgusu
Dünya

Japonya ve ABD'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için ikili ittifak vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden ABD heyetiyle "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için ikili güvenlik ittifakının korunması konusunda mutabık kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 07:04:00 - 2022-04-17 07:12:55
Japonya ve ABD'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için ikili ittifak vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'ya gelen Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD heyetiyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kişida ile ABD heyeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için Japonya-ABD güvenlik ittifakı taahhütlerinin korunmasında mutabık kaldı.

Ülkesinin, bölgesel barış ve refahın korunması için çabaladığını ifade eden Kişida, ikili ittifakın önemine dikkati çekerek bu ittifakın "siyasi parti farklılıklarını" ortadan kaldırdığını belirtti.

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