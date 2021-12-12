  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşı ikili ittifakı güçlendirecek
Dünya

Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşı ikili ittifakı güçlendirecek

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesini güçlendirilmesinde anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:41:00 -
Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşı ikili ittifakı güçlendirecek

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede iki bakan, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Çin'in, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkan ikili, Tayvan Boğazında "barış ve istikrarın" önemini vurguladı.

Blinken, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı Japonya-ABD-Güney Kore 3'lü zirvesinin "güvenli, müreffeh, birbirine bağlı, serbest ve açık Hint-Pasifik için taşıdığı değerin" altını çizdi.

İkili, ekim ayı başında Japonya Başbakanlığına seçilen Kişida Fumio'nun ABD'de Başkan Joe Biden ile buluşması ve iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını bir araya getirecek 2+2'li zirveye yönelik hazırlıkları da ele aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1117 artışla 796 bin 765'e ulaştı.
Erkek yüzünden birbirlerini bıçakladılar! Ahlaksızlıklarıyla bilinen 'Ciciş' kardeşlere hapis şoku!
Gündem

Erkek yüzünden birbirlerini bıçakladılar! Ahlaksızlıklarıyla bilinen 'Ciciş' kardeşlere hapis şoku!

Skandalları ve ahlaksızlıkları ile gündemden düşmeyen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlere mahkemeden kötü haber geldi. Erkek yüzünden kavga ettik..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay