Japonya Türkiye'den ısrarla onu istiyor! Köylülerin başına talih kuşu kondu

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, menengice talebin artması üzerine köylüye gelir getirici tür olarak bu ürünün tarımının yapılarak üretim alanlarının yaygınlaştırılması önerisinde bulundu.

'Talep artacak... Köylüye gelir getirebilir'

Prof. Dr. Şekeroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin gerek doğadan toplanması gerek kültürünün yapılması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son yıllarda kafeinsiz ve bitkisel kahvelerin ön plana çıktığını, menengiç kahvesinin de her geçen gün tanındığını dile getiren Şekeroğlu, "Menengiç Türkiye'de değişik bölgelerde doğada yabani olarak yetişiyor. Kavrulduktan sonra macun şeklinde satılıyordu. Dünya çapında menengiç kahvesi yaygınlaşmaya başladı. Yani bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya bütün ülkelerde artık insanlar menengicin farkına vardılar. Hatta geçtiğimiz yıllarda biz Kilis'ten Japonya'ya ilk defa menengiç kahvesi gönderdik ve bugün Tokyo ve başka yerlerde menengiç kahvesi satılıyor" diye konuştu.

Japonya'ya 10 ton menengiç kahvesi gönderme hedefi

Kilis'teki firmaların geçen yıl yaklaşık 5 ton civarında Japonya'ya menengiç kahvesi gönderdiğini belirten Şekeroğlu, bu yıl da 10 ton civarında ihracat yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ülke genelinde 1200 ton üretilen menengiç fiyatının son dönemde 125 liraya kadar çıktığına dikkati çeken Şekeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

'Talep daha da artacak'

"Brezilya'dan gelen çekirdek kahvenin fiyatı 95-100 liralarda satılırken bugün 'menengiç, kahveyi yendi.' Önümüzdeki süreçte menengice talep daha da artacak. O zaman ne yapmamız gerek? Bizim artık tarımını yapmamız gerekir. Menengicin tarımını yapmak kime kazandıracak? Kırsaldaki insanlara, çiftçiye kazandıracak. Bugün bir dönüm alandan yaklaşık en az 200 kilogram menengiç üretildiğini düşündüğünüzde çok ciddi bir gelir kaynağı oluyor. İlk 3-4 yıl belki meyve alamayacaksınız ama 3-4 yıl sonra bakımlı bir araziden belki 300-500 kilogram civarında verim alacaksınız."

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Üretimin artması için...

Menengiç tarımının yaygınlaştırılmasıyla ilgili dernek olarak Tarım ve Orman Bakanlığıyla görüşmelerinin devam ettiğine dikkati çeken Şekeroğlu, "Önümüzdeki süreçte inşallah biz menengiç bahçelerini çevremizde görmeye başlayacağız. Doğadaki popülasyonu koruyup doğamızı, biyolojik çeşitliliğimizi koruyacağız. Ayrıca da menengiç tarımıyla da sanayinin ihtiyacını karşılayıp fiyatların daha makul seviyelere ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Şekeroğlu, kavrulmamış, kavrulmuş ve kahve formuna gelmiş menengice ilişkin bilimsel araştırma yaptırdıklarını, özellikle kavrulup kahve haline gelen menengicin antioksidan kapasitesinin çok yüksek olduğunu gördüklerini vurguladı. Menengicin özellikle astım ve nefes darlığı hastalarına önerildiğini dile getiren Şekeroğlu, "Aynı zamanda enerji kaynağı. Yani yoğun bir yağı var. Tarihte de menengiç yağı zaten özellikle kozmetik ve parfüm sanayisinde oldukça önemli. Menengiç kahvesinin bilimsel olarak içerdiği doymamış yağ asitleri, fenolik maddeler, çeşitli filtre kimyasallardan dolayı oldukça önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.