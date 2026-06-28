Japonya sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Noda şehrinin doğu-kuzeydoğusu olarak açıklanan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya’nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.