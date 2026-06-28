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Dünya Japonya sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu
Dünya

Japonya sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

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Japonya sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

Japonya’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Noda şehrinin doğu-kuzeydoğusu olarak açıklanan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya’nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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Yorumlar

Ahmet

Japonya'da yaşanan bu depreme Allah şifa versin. Filistin'deki kardeşlerimizle birlikte dünyanın birçok yerinde sarsıntılar yaşıyoruz. Bu tür felaketlerin bize hep hatırlatması gereken en önemli şey; ahiret yolunda her zaman hazırlıklı olmak ve hak yolundan sapmamak gerekiyor. Türkiye, İslam coğrafyasında güvenli bir liman olmaya devam ediyor, milletimiz bu zor zamanlarda da birbirine destek oluyor.
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