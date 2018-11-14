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Japonya Müslümanlara yönelik çalışmalara başladı

2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Japonya, turnuva boyunca Müslümanlara helal gıda hizmeti verecek.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:36
Japonya Müslümanlara yönelik çalışmalara başladı

Japonya '2020 Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, restoran şefleri çeşitli ülkelerden gelecek sadece helal gıda tüketen Müslüman ziyaretçiler için helal gıda menüsü için çalışmaya başladılar.

Japan News gazetesinin haberine göre, “Gerçek Japon misafirperverliği, geniş bir yiyecek seçenek yelpazesi sunmaktır,” diyen Japonya'nın Helal İş Birliği'nin temsilcisi olan Tomohiro Sakuma, turizm şirketlerinin Müslümanlara uygun ürünleri geliştirmeye açık olduğunu söyledi.

Sakuma, “Olimpiyatlar sadece Müslümanlara yemek pişirmeyi değil, aynı zamanda daha geniş bir mutfak çeşitliliğini keşfetme fırsatı sunacak, Japon şefler, ayrıntılara dikkat ettikleri ve üst düzey becerilere sahip oldukları için gerçek yeteneklerini sergileme şansına sahip olacaklar.” dedi.

9 Temmuz'da başlıyor

Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Etkinliğe diğer ülkelerden yüzlerce Müslüman sporcunun yanı sıra 50'den fazla Müslüman ülke katılacak.

Japonya olimpiyatlara gelecek Müslümanlar için mobil camilerin yanısıra ziyaretçilerine ve sporcularına helal yiyecek sağlamak için çalışıyor. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:36
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