  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çelik: Partimizin ilkeleri net! Kim olursa olsun yanlış yapana hesabı sorulur! Trump yönetimine yargı freni! Fon planı askıya alındı Yeni Parti adını değiştirecek mi? AYM savunma için 1 ay süre verdi! Seçim ayarlı fon kumpası Hisselerin şişirildiği öne sürülüyor: Şirketin denetimini bu Atatürkçü yapmış En son konuşacak olan sizsiniz! Yavuz hırsızlar İran'dan resti çekti: 'Deneyin de ne olacağını görün!' İnançla hayata anlam kazandırmak için yaratılış kongresi! Bilimi ateizmin istismarından kurtarmak MHK'ya yönelik operasyon sonrası Bakan Gürlek'ten ilk açıklama İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı
Gündem Japonya ile Moğolistan arasında dev stratejik anlaşma! Tokyo yönetimiyle kurulan tarihi ortaklık masayı sarstı!
Gündem

Japonya ile Moğolistan arasında dev stratejik anlaşma! Tokyo yönetimiyle kurulan tarihi ortaklık masayı sarstı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Japonya ile Moğolistan arasında dev stratejik anlaşma! Tokyo yönetimiyle kurulan tarihi ortaklık masayı sarstı!

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, başkent Tokyo'da bir araya geldi. İki ülke arasında bölgesel güvenlik ve ekonomik bağları en üst seviyeye taşıyacak yeni bir iş birliği mutabakatına varıldı.

Japonya ve Moğolistan hükümetleri, iki ülke arasında işbirliğinin "daha büyük bir refah arayışı hedefiyle güçlendirilmesini" öngören mutabakata vardı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, başkent Tokyo'da görüştü.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Takaiçi, Moğolistan'ın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna istikrarlı destek verdiğini bildirdi.

Takaiçi, "barış ve refah adına (Japonya'nın) Moğolistan ile işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmeyi" hedeflediğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Uchral da Japonya ile ilişkileri ve işbirliğini derinleştirmenin "Moğolistan dış politikasının önceliklerinden biri" olduğunu söyledi.

 

- Havalimanının genişletilmesi

İki başbakan, görüşmede Japonya ve Moğolistan arasında işbirliğinin "daha büyük bir refah arayışı hedefiyle güçlendirilmesini" öngören mutabakatta anlaştı.

Görüşmede ikili, Moğolistan'ın ülke içi ve dışı bağlantı noktası kabul edilen Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi projesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Japon basınında, Moğolistan'ın Çin ve Rusya arasındaki konumuyla stratejik öneme sahip olduğu ve Tokyo hükümetinin Moğolistan'a yönelik ekonomik nüfuz arayışında olduğu aktarıldı.

39 yaşındaki Uchral, ​​Mart 2026'da ülkesinde başbakanlık görevini üstlenmişti.

Japonya ve Moğolistan, 2022 yılında ikili ilişkilerini "barış ve refah için özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.

Erdoğan: 2030'da İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin istihdam öngörüyoruz
Erdoğan: 2030'da İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin istihdam öngörüyoruz

Gündem

Erdoğan: 2030'da İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin istihdam öngörüyoruz

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Gündem

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Yenilenen Siirt Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıkarıldı
Yenilenen Siirt Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıkarıldı

Aktüel

Yenilenen Siirt Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıkarıldı

Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı
Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

Yerel

Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23