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Japonya ihtilaflı adalar için özel polis gücü kuracak

Özel polis gücünün 2020 itibarıyla Okinawa'ya konuşlandırılması planlanıyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
Japonya ihtilaflı adalar için özel polis gücü kuracak

ANKARA (AA) - Japonya, Çin ile egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki takımadalarını ihlallere karşı korumak için özel polis gücü kurmayı planlıyor.

Japon yayın kuruluşu NHK'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Japonya, ihtilaflı takımadaları korumak için 2020 itibarıyla Okinawa'ya özel bir polis birliği konuşlandıracak.

Haberde, "Birlik, Doğu Çin Denizi'nde yer alan Senkaku Adası dahil olmak üzere ülkenin sınırları boyunca uzanan adaları uluslararası istilacıların ihlallerinden korumak için devriye görevi yapacak." ifadelerine yer verildi.

Japonya'nın, Çin hükümetinin defalarca gemi göndererek Japonya kara sularını ihlal ettiğini belirttiği ifade edilen habere göre, Okinawa'ya konuşlandırılacak özel polis gücünün silahlı olacağı vurgulandı.

Adacıklar, Japonya'nın güneyine ve Tayvan'ın kuzeydoğusuna 200 kilometre eşit mesafede bulunuyor.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.​

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
  1. Çin
  2. Doğu Çin Denizi
  3. Japonya

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