Japonya hızlı test kitlerine yeşil ışık yaktı

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsü 15 ila 30 dakika arasında tespit edebilen hızlı test kitlerinin kullanımına onay verdi.

Daha önce korona virüs test prosedürlerinin zorluğu hakkında eleştirilen Japonya’da test kapasitesini artırmayı hedefleyen Sağlık Bakanlığı, hızlı test kitlerinin kullanımına onay verdi. Ana tanı yöntemi olarak kullanılan PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testlerine göre hızlı sonuç veren ancak daha düşük doğruluk oranına sahip antijen testlerinin ilk etapta Tokyo ve Osaka gibi salgından en fazla etkilenen bölgelerde PCR testi uygulama yetkisi olan sağlık kuruluşlarında kullanılacağı belirtildi. Grip tanısında kullanılan kitlere benzer bir prensiple çalışan antijen testlerinin burundan alınan örnekle uygulandığını kaydeden yetkililer, 15 ila 30 dakika arasında sonuç alındığını kaydetti. Ayrıca, antijen testinde negatif sonuç veren hastalardan tedbir amacıyla kesinlik oranı daha yüksek olan PCR testi de isteneceği vurgulandı.

Japonya Sağlık Bakanlığının, yeni test kitlerinin kullanımına dair detayları içeren bir yönergeyi önümüzdeki günlerde yayınlaması bekleniyor.

Yeni kitler zaman kazandıracak

Hastadan alınan sürüntü örneğindeki virüse özgü proteinleri tespit ederek sonuç veren antijen testleri süresi ve uygulama kolaylığı ile öne çıkarken, yaygın olarak kullanılan PCR testleri ise laboratuvarlara numune gönderilmesini gerektiriyor. Bazı durumlarda sonucun elde edilmesi uzun zaman alsa da, buna rağmen PCR testleri yüksek doğruluk oranıyla biliniyor. Hızlı tanı testlerinin özellikle acil tıbbi müdahale gerektiren ya da ameliyata hazır hastalarda çabuk sonuç alınabilmesi noktasında fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Eleştirilerin hedefi olmuştu

Şimdiye dek 691 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Japonya’da 16 bin 759 kişi virüse yakalanmış, test prosedürlerinin zorluğu konusundaki eleştirilerin ardından hükümet test yaptırabilmek için gereken kriterleri değiştirmişti. 4 gün boyunca en az 37.5 derece ateş belirtisi gösterme şartının bundan sonra aranmayacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, ateş ve soğuk algınlığı benzeri belirtiler gösteren hastaların sağlık kurumlarına başvurabileceğini açıklamıştı. Japonya’da dün itibariyle toplam 223 bin 649 PCR testi uygulandığı biliniyor.