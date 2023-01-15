  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya, Hiroşima'daki G-7 Zirvesi'nde "nükleer silahsız bir dünya vizyonu" hedefliyor
Dünya

Japonya, Hiroşima'daki G-7 Zirvesi'nde "nükleer silahsız bir dünya vizyonu" hedefliyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hiroşima'da düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi'nde, "nükleer silahsız bir dünya vizyonu" ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 06:50:00 - 2023-01-15 09:03:30
Japonya, Hiroşima'daki G-7 Zirvesi'nde "nükleer silahsız bir dünya vizyonu" hedefliyor

Başbakan Kişida, G-7 ülkelerini kapsayan gezisinin son durağı ABD'de de düzenlediği basın toplantısında, hafta boyu süren gezisinde ayrı ayrı bir araya geldiği Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD liderleriyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığını anlattı.

2023 yılı G-7 Dönem Başkanı olarak bu görüşmelerde, mayıs ayındaki Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın hedeflerini vurguladığını aktaran Kişida, söz konusu ülke liderleriyle, hukuka dayalı uluslararası düzenin korunması hedefine yönelik G-7 grubunun yakın işbirliği ve dayanışmasını vurguladıklarını belirtti.

Japon Başbakan, İkinci Dünya Savaşı sonrası "nükleer silah kullanılmayan dönemin hafife alınmaması gerektiğini" savunarak, Rusya-Ukrayna krizindeki "nükleer tehditlere" işaret etti.

Kişida, Hiroşima kentinde düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi'nde Japonya olarak, "nükleer silahsız bir dünya vizyonu" ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

"Hiroşima'daki zirvenin, bir G-7 zirvesinin ötesinde bir anlamı var" diyen Kişida, bu mesajı, atom bombasına maruz kalan şehirden, dünyaya güçlü şekilde aktarmak istediğini kaydetti.

2023 G-7 Liderler Zirvesi, Başbakan Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima eyaletinden Japon Meclisine seçilen Başbakan Kişida'nın, zirve için bu kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

İslam dini dünyaya hakim olmadıkça dünyada barış olması söz konusu değildir. Kötülüklerin başında şeytan vardır. İslamın hakim olmasıda mümkün gözükmüyor Çünkü kıyamet yaklaşmakta ve insanların en şerlileri üzerine kopacaktır. Senin barış zannettiğinde büyük bir zulum ahlaksızlık dünyanın aldatıcı bir faydalanmasıdır. Mutlak tağudun bir zaferidir Hak ile batıl ezeli düşmanlardır. Hak olan islam batılın üzerine gelmesi onu bertaraf etmesi için vardır. Batıla ve tağuda ait olan kafir topluluğuda imtihan için bu ilahi düşmanlık için vardır Bu dünya hayatındaki düşmanlık Allahın hükmüdür. kiminiz kimine düşman olarak inin. Müslümanı yapacağı şey Allaha saygıyla boyun eğmesi mükellef olduğu emrettiği düzeni devlet ve millet olarak sağlaması ve onun yolu için ve yolunda kalmak islamı hakim kılmak için savaş gereçleri üretmek onun için savaşmak bu emaneti kutsal vazifeyi yerine getirmektir. Allahın ayetleri ona emant ve namus kılınmıştır onunla hükmetmek emaneti korumak hükmetmemek ise namsunu kutsalı ahiretini dünyaya değişmektir Bunu yapanlar kafirlerin takendileri buyurulmuştur. Kafilere yani şeytanın dostlarına gönülden isteyerek boyun eğiş olan onların yasalarını almak uygulamak ise çok daha büyük olan cenneti haram kılan ortak koşma ile sonuçlanabilecek çok büyük adam öldürmekten beter Allahın cihadı var ediş sebebinin zaten kendidir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23