  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Japonya Havayolları 2020'de kar kaybı bekliyor
Ekonomi

Japonya Havayolları 2020'de kar kaybı bekliyor

Firmanın yeni tip koronavirüs salgını sürecinde azalan talep sebebiyle 2012’den beri ilk kez zarar açıklamayı beklediği kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:02:51 -
Japonya Havayolları 2020'de kar kaybı bekliyor

TOKYO (AA) - Japonya Havayolları (JAL), mevcut mali yılda 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklediğini açıkladı.

JAL’dan yapılan açıklamada, firmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde azalan talep sebebiyle 2012’den beri ilk kez zarar açıklamayı beklediği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası ve iç havayolu seferlerine yönelik talepte salgın sebebiyle keskin düşüş yaşandığı, değişken ve sabit giderlerin azaltılmasında zorluk çekildiği ve firma net gelirlerinde büyük kayıp görüldüğü bildirildi.

Mevcut mali yıl mali dengelerinde, mart-eylül arası dönemde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla, uluslararası yolcu oranının yüzde 97,7 ve yerel yolcu oranının yüzde 76,1 düştüğü, bunun sonucunda 161,23 milyar yen (1,54 milyar dolar) net kayıp yaşandığına vurgu yapıldı.

Mart 2021'de sona erecek 2020 mali yılı projeksiyonunda ise 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklendiği hatırlatıldı.

JAL Kıdemli İdari Müdürü Kikuyama Hideki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 sürecinde maliyet düşürücü önlemlerin genişletileceğini ve 2022’ye kadar yaklaşık 30 yolcu uçağının hizmetten çıkarılacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!
Gündem

CHP'li Tunç Soyer'in eşinden skandal Charlie Hebdo paylaşımı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürleri yayınlayarak ..
Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...
Dünya

Macron'un sözleri sonrası veba gibi yayılıyor! Almanya, Avusturya, Hollanda...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik başlattığı nefret söylemi Avrupa’da giderek yayılıyor. Almanya, Avusturya, Holl..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay