Japonya duyurdu: Yasakladık

Japonya’da hükümet, Kovid-19'un yeni türünün yayılmasını engellemek amacı ile 28 Aralık’tan itibaren ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya aldı.

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni türü nedeni ile dünya alarma geçti. Japonya'da dün İngiltere’den ülkeye döndüğü saptanan 5 kişide mutasyona uğramış koronavirüse rastlanmıştı. Ülkede yeni koronavirüs türüne rastlanmasının ardından hükümet yeni türün yayılmasını engellemek amacı tedbirleri sıkılaştırdı.

Hükümet, 28 Aralık tarihinden itibaren Ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alınacağını açıkladı. Japon vatandaşları ile ülkede oturum izni bulunan yabancılara ise ülkeye girişlerinde 14 günlük karantina uygulamasının şart koşulacağını kaydeden hükümet, bahse konu kişilerin kalkış noktalarından ayrılmadan 72 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmelerinin zorunlu olacağını belirtti.

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura dün yaptığı açıklamada, İngiltere’den döndüğü tespit edilen 5 kişide Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni tipine rastlandığını açıklamıştı. Bugün ise 2 kişide daha yeni Kovid-19 türünün doğrulandığı bildirildi.

Japonya’da salgının başından beri 219 bin 114 kişi koronavirüse yakalanırken, 3 bin 220 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.