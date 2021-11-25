Japonya devlet rezervinden ham petrolü kullanıma sunacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin petrol rezervini kullanıma sunma kararı aldığını açıkladı. Kişida, "Japonya, ABD ile koordinasyon içerisinde, devlet rezervinden bir bölümü satışa çıkarma kararı verdi. Ham petrol fiyatlarının istikrarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ekonomik toparlanma amacıyla oldukça önemli." diye konuştu.

Karar doğrultusunda hükümetin, devlet rezervinden ilk aşamada birkaç milyon varili piyasaya sunacağı bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK, "Japonya'da hükümetin rezervini yenilerken ham petrolü kullanıma açtığını, devlet rezervini piyasa fiyat istikrarı kapsamlı kullanıma açması uygulamasının yaygın olmadığını" bildirdi.

Kyodo ajansı, Körfez Savaşı arifesi ve Mart 2011 Fukuşima nükleer faciası sonrası dahil Japonya hükümetinin rezervini şimdiye kadar 5 kez kullanıma açtığını aktardı.

Ham petrol rezervini 1970'lerde tutmaya başlayan Japonya'nın tüketiminin yüzde 90'ınının petrol üreten Orta Doğu ülkelerine bağlı olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün, rezervden 50 milyon varillik ham petrolü kullanıma sunacağını açıklamıştı. Biden, petrolü kullanıma sunulmasına yönelik, "Bu eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." demişti.