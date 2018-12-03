0553 313 94 23

Japonya-Çin arasında yeni kriz!

Japonya, Tokyo yakınlarında test sondaj kuyusu açmak için faaliyetler yürüten Çin'e tepki gösterdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:51
Japonya-Çin arasında yeni kriz!

Japonya, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgedeki gaz sahasında yaptığı yeni keşif faaliyetleri üzerine Çin'i protesto etti.

Çinli bir sondaj gemisi, Tokyo'nun münhasır ekonomik bölgesi yakınlarında test sondaj kuyusu açmak için yapıldığı değerlendirilen faaliyetlere başladı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, basına yaptığı açıklamada, "Çin'in sularda tek taraflı kalkınma faaliyetlerini sürdürmesi, Japonya ve Çin arasındaki sınırın sabitlenmemesi son derece üzücü." dedi.

Suga, Japonya'nın Çin'i, gaz sahasında yaptığı en son faaliyetlerinin teyit edilmesinin hemen ardından diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini söyledi.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:51
  1. Çin
  2. Japonya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma direğine takıldı
    1. Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma..
    2. Eski Galatasaraylı futbolculardan..
    3. İstanbul'da 48 suikast silahı ele..
    4. AK Partili vekilin kardeşi ölü bulundu
    5. "Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi..
    6. Cezayir'de Suudi Veliaht Bin Selman'ı..
    7. Mısır Kıpti Kilisesinden Suudi..
    8. İsrailli oyun şirketi Playtika, Alman..
    9. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    10. İran Meclis Başkanı Laricani'den..
    11. Enflasyon zirveden düşüşe geçti
    12. Bakanlıktan engellilere gündüzlü bakım..
    13. HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık..
    14. Gazze'de "İsrail adına casusluktan" 6..
    15. İstanbul'da çok sayıda suikast silahı..
    16. Semt pazarında yankesici arbedesi
    17. Galatasaray, Keçiörengücü maçı..
    18. Ürdün "Uluslararası Kudüs'e Destek..
    19. İsrail ile işbirliği yaptılar! Mahkeme..
    20. VakıfBank, mobil bankacılık..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...