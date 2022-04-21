Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti
Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası diplomatlar dahil, 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti.
Japon hükümetinin 8 Nisan'daki kararı doğrultusunda, Tokyo'da görevli diplomatlar dahil, 8 Rus yetkili aileleriyle birlikte ülkeyi terk etti.
Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğinden başkentteki Haneda Havalimanı'na hareket eden grup, tarifeli uçakla Japonya'dan ayrıldı.
Kamu yayıncısı NHK, sınır dışı edilen 8 kişi arasında Rus Askeri İstihbaratına (GRU) çalışanların bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.